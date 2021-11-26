У Конституційному суді вакантних місць не було, але президент призначив двох нових суддів

У п’ятницю, 26 листопада, президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду України Оксану Грищук та Олександра Петришина. Відповідні укази №596 і №597 опубліковані на сайті президента.

Нагадаємо, що влітку 2021 року Верховний суд України визнав незаконним і скасував указ Володимира Зеленського про скасування призначення суддями КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, відповідно, вільних вакансій у КСУ не було. Громадські організації закликали президента не проводити новий конкурс на посади суддів КСУ за його квотою, утім він оголосив про початок конкурсу 17 серпня.

44-річна Оксана Грищук – львів’янка, професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 році захистила дисертацію кандидата наук «Право людини на компенсацію моральної шкоди: загальнотеоретичні аспекти», у 2007 році отримала звання доцента, у 2008 році захистила дисертацію доктора юридичних наук «Людська гідність у праві: філософські аспекти», у 2015 році отримала звання професора. Працює також тренеркою Національної школи суддів України.

Оксана Грищук, фото: УП

Оксана Грищук тричі рекомендувалась на посаду судді КСУ – у 2017, 2019 та 2020 роках.

Батько Оксани Грищук – Віктор Грищук – член Вищої ради правосуддя. Її чоловік – Маркіян Кучма – приватний підприємець, займається орендою нерухомості. У 2019 році Оксана Грищук задекларувала житловий будинок площею 373,4 м у селі Рокитне на Яворівщині, дві квартири у Львові площею 71,6 і 43,4 м у Львові, два будинки чоловіка площею 131,4 м і 42 м у Львові та його земельну ділянку площею 1200 м. Їздить Оксана Грищук на автомобілі Lexus 2010 року випуску.

61-річний Олександр Петришин походить із Городка на Хмельниччині. З 2016 року і досі він очолював Національну академію правових наук України. Випускник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. У 1988 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук «Статус посадової особи: загальнотеоретичні дослідження», у 1999 році – дисертацію доктора юридичних наук «Правовий режим державної служби: питання загальної теорії». У 2002 році став професором, у 2004 – академіком Національної академії правових наук України.

Олександр Петришин (на передньому плані), фото: УП

У 2021 році Олександр Петришин задекларував квартиру площею 107 м і гараж у Харкові, квартиру дружини Марини Петришиної площею 45 м у Харкові, її будинок у Харківській області площею 41 м і земельну ділянку площею 2500 м. Їздить Олександр Петришин на машині Volkswagen Passat Variant 2011 року випуску.