На вимогу Олександра Тупицького головна бухгалтерка суд здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу системи Держказначейства

Подільський суд Києва обрав запобіжний захід екс-голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому. Запобіжний захід склав 45 тис. грн застави. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Верховний суд розглядав його справу про надання завідомо неправдивих свідчень і підкуп свідка. Суд встановив Тупицькому заставу 45 тис. грн та зобов'язав утриматися від спілкування з низкою свідків у справі.

При цьому суд відмовив слідству у покладенні низки обов'язків, зокрема, у забороні відвідувати будівлю КС, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

В прес-службі суду повідомили, що під час підготовчого судового засідання клопотання прокурора про обрання Тупицькому запобіжного заходу було задоволено частково.

«За результатами засідання, справу № 758/7103/21 призначено для судового розгляду на 01.12.2021 o 14:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня ДБР завершило слідство щодо втручання екс-голови КСУ у систему Казначейства. На вимогу Олександра Тупицького, головна бухгалтерка у період з 29 грудня минулого року до 9 лютого 2021 року головна бухгалтерка КС здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису відстороненого на той час від посади голови КСУ бухгалтерські документи.

Дії Тупицького та головної бухгалтерки КСУ кваліфікуються за статтями про «підбурення та пособництво» (ст. 27 Кримінального кодексу України) та «несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації» (ч. 2 ст. 361 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

На сьогодні Державна казначейська служба України заблокувала електронний підпис Тупицького на підставі листа ДБР.