ДБР відкрило справу щодо суддів, які не підтримали звільнення Олександра Тупицького

Державне бюро розслідувань за заявою громадської організації порушило кримінальну справу щодо суддів Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду. У справі ідеться про зловживання владою суддями, які винесли рішення про неправомірність указу президента Володимира Зеленського, яким він звільнив голову Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це 19 липня повідомляє Укрінформ.

Заява від громадської організації, що не називається, надійшла до ДБР у четвер, 15 липня. Заявник просив внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зловживання владою суддями у зв’язку зі скасуванням указу президента, що скасовує указ від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

Головне слідче управління ДБР внесло відомості до ЄРДР за попередньою кваліфікацією «зловживання владою чи службовим становищем» (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

14 липня Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Нагадаємо, указ президента про звільнення Олександра Тупицького з’явився 27 березня. Раніше, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від роботи на два місяці, хоча у КС сказали, що президент не має таких повноважень. Причиною для відсторонення і звільнення Олександра Тупицького стало журналістське розслідування «Схем», у якому ішлося, що під час роботи суддею у Донецьку в 2006-2010 роках він сприяв заволодінню майном заводу у місті Зугрес.