Тупицький сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повістку до ОГП екс-главі КСУ Олександру Тупицькому на п'ятницю, 16 липня, для вручення повідомлення про нову підозру в кримінальному провадженні. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

«О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати», – написав Кравець на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат зазначив, що заявником у справі 27 жовтня 2020 є нардеп партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

Як повідомлялося, того ж дня Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Вже 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.