ВС нагадав Держбюро розслідувань, що судова гілка влади в Україні є незалежною

Верховний Суд України відреагував на кримінальне провадження від Державного бюро розслідувань щодо суддів, які ухвалили рішення на користь колишнього глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Суд наголосив на тому, що, відповідно до Конституції, суддя є незалежним та керується верховенством права. Про це йдеться у заяві суду, яку він оприлюднив у понеділок, 19 липня.

Провадження щодо суддів відкрили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою), однак Верховний Суд зазначає, що суддю не можна притягнути до відповідальності за ухвалене ним рішення — за винятком злочину або дисциплінарного проступку.

Окрім цього, Суд заявляє, що розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, на сайті Верховного Суду анонсувалися судові засідання, повідомляли про всі етапи розгляду справи, а також опублікували пресреліз із висновками суду.

Як інформував ZAXID.NET, 14 липня 2021 року Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.