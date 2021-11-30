Конституційний суд України на пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував приведення до присяги двох суддів, яких 26 листопада призначив президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні, скликаному на вимогу 11 суддів, відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного Суду України до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України», – повідомила у вівторок, 30 листопада, представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря.

Як повідомляв ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський 26 листопада призначив за своєю квотою двох суддів КСУ: президента Національної академії правових наук України Олександра Петришина і професорку Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксану Грищук.

Згідно із законодавством, голова КСУ або його заступник протягом п’яти робочих днів з дня призначення нового судді скликають спеціальне пленарне засідання Великої палати суду, під час якого суддя складає присягу і набуває повноважень. Кворум для проведення такого спецзасідання не потрібен.

Водночас закон не давав підстав Зеленському призначати нових суддів, адже Конституційний суд визнав незаконним його указ про звільнення суддів Олександра Тупицького й Олександра Касмініна, які теж були призначені за президентською квотою. З урахуванням цього факту, вакантних посад за президентською квотою в КСУ немає.