Російська Федерація станом на 10 грудня 2021 року перекрила близько 70% акваторії Азовського моря. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил України.

Росія розмістила навігаційні попередження про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з «проведенням артилерійських стрільб» в районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

ВМС України назвали оголошення навігаційних попереджень в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Та зазначили, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству.

«Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”», – заявили ВМС України.