З Литви до України прибув літак із американськими переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та комплектами литовських бронежилетів. Литва передала Україні частину своїх ПЗРК після того, як уряд США схвалив передачу американського озброєння до третьої країни.

Літак із військової підтримкою прибув із литовського міста Шяуляй до Києва у неділю, 13 лютого, повідомляє Міноборони Литви. Портал «Мілітарний» уточнює, що вантаж із засобами протиповітряної оборони Литва доставила літаком Повітряних сил Угорщини.

Водночас кількість зенітно-ракетними комплексів Stinger та комплектів бронежилетів, які прибули до України, Міноборони Литви не уточнює.

Stingers Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other! pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7