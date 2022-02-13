Литва доставила Україні свої ПЗРК Stinger літаком Повітряних сил Угорщини

З Литви до України прибув літак із американськими переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та комплектами литовських бронежилетів. Литва передала Україні частину своїх ПЗРК після того, як уряд США схвалив передачу американського озброєння до третьої країни.

Літак із військової підтримкою прибув із литовського міста Шяуляй до Києва у неділю, 13 лютого, повідомляє Міноборони Литви. Портал «Мілітарний» уточнює, що вантаж із засобами протиповітряної оборони Литва доставила літаком Повітряних сил Угорщини.

Водночас кількість зенітно-ракетними комплексів Stinger та комплектів бронежилетів, які прибули до України, Міноборони Литви не уточнює.

Stingers Thanks to the @LithuanianGovt, Lithuanian people&personally to great friend of @a_anusauskas for the aid! Ukrainian & Lithuanian relations are very close&have lasted for many centuries. I appreciate our centuries-old friendship&strength support of each other! pic.twitter.com/zf8sNj9Oe7 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 13, 2022

Раніше Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.

За правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мали отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні. Зокрема, раніше Естонія передала Україні третину протитанкових ракетних комплексів Javelin, які є на її озброєнні.

Військова допомога Україні

На тлі зростання загрози нового російського вторгнення США доставили в Україну вже 1300 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї прибули з Великої Британії. Також Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Польща заявила, що готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки, а Чехія – боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Зазначимо, що Естонія раніше заявила про намір передати Україні дев’ять гаубиць, вироблених ще у НДР, однак Німеччина так не дала свій дозвіл на поставку. Самий Берлін послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО, хоча нещодавно заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.