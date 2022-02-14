Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати економічний розвиток України

Німеччина вирішила перевести Україні 150 млн євро для стабілізації економіки та виділити новий кредит. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок, 14 лютого, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро з поточного непов'язаного фінансового кредиту та можу оголосити новий непов'язаний фінансовий кредит», – заявив Шольц.

Німецький канцлер наголосив, що його країна є найголовнішим європейським партнером і фінансовим донором України і допомогла зміцнити українську економіку та зробити її менш залежною від іноземного впливу.

Шольц додав, що Німеччина продовжить підтримувати економічний розвиток України.

«Я можу вас запевнити в тому, що ми надалі підтримуємо вас, в тому числі заохочуємо німецьких інвесторів», – додав канцлер.

Як зазначає «Громадське», наразі офіційно Німеччина підтримує безпеку України та заявляє, що готова приєднатися до антиросійських санкцій. Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що членство України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

Крім того, позиція Берліна щодо передання Києву зброї викликала обурення в України. У грудні минулого року стало відомо, що Німеччина використовує внутрішні механізми НАТО, щоб заблокувати постачання Україні зброї Альянсу. Натомість міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт пояснила ситуацію, що склалася, тим, що її країна не надсилає летальну зброю до зон конфлікту.

Також за інформацією західних ЗМІ влада Німеччини під тиском німецьких фінансових кіл намагається повністю вивести з-під удару імовірних майбутніх санкцій проти Росії за вторгнення в Україну російський енергетичний сектор і банки.

Крім того, напередодні газета Welt am Sonntag із посиланням на закритий документ міністерства економіки ФРН повідомила, що німецькі компанії після окупації Криму попри санкції продовжили постачати Росії товари подвійного призначення, які також можуть бути використані у військових цілях.