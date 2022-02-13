Німецькі компанії після окупації Криму попри санкції продовжили постачати Росії товари подвійного признечення, які також можуть бути використані у військових цілях. Про це пише газета Welt am Sonntag із посиланням на закритий документ міністерства економіки ФРН, передає Deutsche Welle у неділю, 13 лютого.

Згідно із документом, у 2020 році Німеччина видала 673 ліцензії на експорт товарів, які можуть бути використані у цивільній та військовій сферах, на суму майже 366 млн євро.

Так, Росія у 2020 році була на четвертому місці серед країн, які купують такі товари у Німеччини – після Китаю (1,6 мілрд євро), США (1 млрд євро) та Бразилії (371 млн євро). Як приклад, експорт такої продукції до Франції сягає 274 млн євро, а до України – 17 млн євро.

Про самі товари нічого не відомо, зазначає Welt am Sonntag. Водночас експерти припускають, що, імовірно, йдеться про збіднений уран, який Росія може використовувати при виробництві ядерної зброї та у броні військової техніки.

Зазначимо, що ЄС значно посилив критерії для експорту до Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у цивільних та військових сферах, після окупації росіянами Криму у 2014 році.

Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Раніше також стало відомо, що ФРН заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького виробництва – гаубиці 122 мм, вироблених ще у НДР.