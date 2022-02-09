У Європейському союзі ключові країни вимагають виключити частину санкцій, які мають запровадити у разі нападу РФ на Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший опір зустріла вимога США про відключення Росії від SWIFT. З посиланням на свої джерела Bloomberg зазначає, що представники європейських країн дали зрозуміти США, що відключення Росії від SWIFT неприпустимо.

Також Німеччина намагається повністю вивести з-під удару санкцій російський енергетичний сектор і банки.

Така реакція пояснюється тим, що деталі санкцій зберігаються в таємниці, щоб не дозволити Росії підготуватися до обмежень. Але через таку таємність низка країн ЄС, яка зараз співпрацюють з РФ, також потраплять під удар, бо теж не можуть підготуватись до санкцій.

Раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд розглядає варіанти допомоги країнам, які постраждають від наслідків запровадження санкцій через можливу агресію Росії проти України, у тому числі відключення агресора від SWIFT.

SWIFT – це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією, пише BBC.

Це не платіжна система, але головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тис. фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети.

Оскільки усі три дата-центри SWIFT розташовані за межами Росії (у США, Нідерландах і Швейцарії), всі повідомлення російських банків йдуть за кордон.

Тому відключення від SWIFT фактично повернене банки РФ у кам'яну добу, спровокує подорожчання й різке уповільнення фінансових потоків і завдасть бізнесу серйозного удару.

Друга проблема – репутаційна. Санкції, що змушували SWIFT відключати банки, запроваджували до цього часу лише проти Ірану й Північної Кореї.

Проте варто наголосити, що SWIFT – це незалежний приватний кооператив, який базується під Брюсселем. Він непідвладний США і дуже різко чинить опір тому, щоб його використовували як інструмент санкцій. Єдиний спосіб змусити його відключити банк – це рішення Європейського парламенту, затверджене владою Бельгії.