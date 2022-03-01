Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє 444.hu, наводячи відеозвернення міністра.

«Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний», – заявив Петер Сійярто.

Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. «Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок», – зазначив глава МЗС Угорщини.

Зауважимо, з 2017 року діє і формально лишається чинною політика Будапешта про те, що Угорщина не буде підтримувати рішення, що ведуть до вступу України до ЄС.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС, її вже зареєстрували.