Євро іде, лишається рубль

У межах нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, ухваленого напередодні, 1 березня, буде заборонений експорт євро в цю країну. Рішення оприлюднене в офіційному журналі Євросоюзу і почне діяти з 12 березня.

«Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти євро в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі в Росії, включно з урядом і Центральним банком Росії», – ідеться в повідомленні.

Винятками є:

особисте користування фізичними особами, які подорожують до Росії, або найближчими членами їх сімї, які подорожують з ними;

офіційні цілі дипломатичних представництв, консульських установ або міжнародних організацій в Росії, які користуються імунітетом відповідно до міжнародного права.

У санкційному рішенні Євросоюзу також зазначено, що забороняється інвестувати або іншим чином робити внески в проекти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.

Водночас президент Росії Владімір Путін підписав указ, згідно з яким із 2 березня заборонено вивозити з Росії іноземну валюту у сумі понад еквівалент 10 тис. доларів США. Це пов'язано із тим, що російський рубль стрімко втрачає свою вартість після введення перших пакетів санкцій ЄС і США проти Росії за вторгнення в Україну.

Санкції Євросоюзу проти Росії вводяться у відповідь на вторгнення Росії в Україну, що супроводжується знищенням цивільної інфраструктури та вбивством мирного населення з використанням артилерії та авіації.

Це вже не перший пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Попередні стосувались відключення низки росбанків від СВІФТ, обмеження імпорту в Росію, інших економічних заходів. Також спільно зі США введені персональні санкції проти президента Росії Владіміра Путіна, керівника МЗС Сєргєя Лаврова та інших високопосадовців.

Як інформував ZAXID.NET, Україна подала заявку на вступ в Євросоюз. ЄС погодився розпочати переговори про прискорену процедуру приєднання України до своєї спіьноти.