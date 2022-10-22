Європейський банк реконструкції та розвитку у 2022-2023 роках інвестує в Україну близько 3 млрд євро. Про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві.

«Я зустрічалася з президентом Зеленським у Києві, щоб висловити нашу солідарність і захоплення мужністю та стійкістю українців. З інвестиціями цього року понад 1 мільярд євро, ЄБРР фінансує реальний сектор економіки України в умовах російської агресії», – наголосила вона.

За словами Оділь Рено-Бассо, за результатами 2022-2023 років інвестиції складуть до 3 млрд євро і підуть, у тому числі, на реконструкцію інфраструктури.

«Я сказала президенту Зеленському, що наші зобовʼязання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури», – написала вона.

До слова, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив тендер на будівництво сміттєпереробного заводу у Хмельницькому.