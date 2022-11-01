Юрій Вітренко очолював НАК «Нафтогаз України» з 21 квітня 2021 року

Кабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок, 1 листопада.

Як вказано у повідомленні прес-служби «Нафтогазу», уряд задовольнив заяву Юрія Вітренка про звільнення.

«Кабінет Міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка про звільнення. Юрій Вітренко продовжить обіймати посаду очільника національної компанії до 03 листопада 2022 року включно», – йдеться в повідомленні.

Юрія Вітренка призначили головою «Нафтогазу» 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив його ще на один рік.

Зазначимо, що за даними джерел «Економічної правди», після звільнення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України» планують призначити чинного міністра розвитку громад і територій на Олексія Чернишова.