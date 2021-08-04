Шостий апеляційний адміністративний суд відновив дію припису голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яким від уряду вимагають звільнити очільника «Нафтогазу» Юрія Вітренка. Дію припису призупиняв Окружний адмінсуд Києва, повідомила прес-служба НАЗК в середу, 4 серпня.

«Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК «Нафтогаз України» підлягає виконанню – апеляційний суд скасував ухвалу ОАСК про зупинення дії припису», – заявив голова агентства Олександр Новіков.

Він також направив до Кабміну лист, у якому пояснює, що закон передбачає конкретний механізм для виконання припису. Для цього необхідно скликати засідання уряду та розглянути питання припинення дії контракту з Вітренком.

Нагадаємо, що 15 червня НАЗК висловило претензії до призначення Вітренка головою «Нафтогазу». Там стверджують, що він не міг обійняти цю посаду, бо очолював міністерство енергетики саме перед призначенням, а це забороняє закон.

Міністерство юстиції тоді заявило, що не погоджується з приписом НАЗК і після цього, 17 червня, його в Окружному адміністративному суді оскаржив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 18 червня ОАСК призупинив дію припису.

Вітренко також оскаржив вимоги НАЗК. За цим позовом ОАСК 5 липня вдруге призупинив дію припису НАЗК. Водночас 5 червня НАЗК саме звернулося до суду, щоб Вітренка таки звільнили.