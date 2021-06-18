Юрій Вітренко вважає рішення НАЗК упередженим і незаконним

Окружний адмінсуд Києва задовольнив заяву про забезпечення адміністративного позову прем'єра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК по Юрію Вітренку до набрання законної сили рішення у справі за позовом Шмигаля. Про це повідомила прес-служба ОАСК у п’ятницю, 18 червня.

«Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача», – йдеться у повідомленні.

При цьому, суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

«Наразі, вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат», – пояснили в суді.

Також повідомляється, що ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля, який позивається до НАЗК щодо скасування припису. Судове засідання призначено на 29 червня.

Своєю чергою в НАЗК заявили, що рішення Окружного адмінсуду зупинити припис про звільнення глави «Нафтогазу» суперечить законодавству. Як йдеться у заяві НАЗК, агентство звернуло увагу, що за постановою Вищого адміністративного суду (ВАСУ) від 6 березня 2008 року застосування судом заходів забезпечення, які за змістом є ухваленням рішення без розгляду справи по суті, не відповідає меті правового застосування забезпечення позову.

«Тобто, у цьому випадку позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис НАЗК, а суд без розгляду справи фактично виконує запитуване позивачем. Зважаючи на Постанову ВАСУ, забезпечення такого позову не відповідає меті правового застосування забезпечення позову», – заявили в агентстві.

Голова агентства Олександр Новіков заявив, що це рішення суду демонструє необхідність завершення судової реформи.

«ОАСК забезпечив розгляд клопотання про забезпечення позову в рекордні строки – менш ніж за два дні. Така швидкість є безпрецедентною для українського правосуддя. Особливо зважаючи на те, що станом кінець 2020 року в судах накопичилося понад 3 тисячі справ щодо корупціонерів, які не були розглянуті», – зазначив Новіков.

Як інформував ZAXID.NET, 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон.

Сам голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко вважає припис НАЗК щодо незаконності його призначення упередженим і буде оскаржувати його в суді.