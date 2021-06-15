Уряд 28 квітня призначив головою правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вимагає скасувати розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України». Про це 15 червня повідомила прес-служба НАЗК.

«Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету Міністрів України припис ... У приписі вимагається: скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт; вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного», – йдеться у повідомленні.

В НАЗК заявили, що за результатами моніторингу дотримання антикорупційного законодавства встановлено порушення норм Закону «Про запобігання корупції». Під час виконання повноважень заступника міністра (в. о. міністра енергетики) в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, 27 квітня Вітренко розглянув проект розпорядження Кабінету Міністрів № 370-р, у якому була надана оцінка роботі наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році. За результатами розгляду він запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК «Нафтогаз України» незадовільною.

У той же час законодавство передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кабінет міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу», призначивши на цю посаду екс-виконавчого директора цієї компанії, на той час виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Перед цим уряд припинив роботу наглядової ради компанії, яку має відновити з 30 квітня.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу». Відповідно до нього, загальні збори акціонерів цієї компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати та звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. Ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови та інших членів правління компанії належить виключно до компетенції наглядової ради, а вона, у випадку Вітренка, не висувала пропозицій змінити главу правління.

На такі кадрові зміни вже відреагували Державний департамент США та посли «Великої сімки». У їхніх заявах наголошується на тому, що від дотримання принципів корпоративного управління залежить довіра до України, а управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання.