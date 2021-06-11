Юрій Вітренко, новий голова правління компанії «Нафтогаз України» і колишній виконувач обов’язків міністра енергетики

Голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко визнав, що його призначення не відповідало західним стандартам. Про це він сказав у інтерв'ю «Радіо Свобода» під час поїздки до США.

Вітренко запевнив, що у Заходу немає претензій до нього як професіонала, але дійсно було певне розчарування у зв'язку з тим, як відбулося його призначення.

«Було певне розчарування, якісь суттєві питання, напевно, до уряду про те, як це було зроблено. Зараз немає жодних питань щодо їхньої законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку) і певним західним стандартам», – сказав він.

Водночас він наголошує, що «вся ситуація навколо «Нафтогазу» в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР».

«Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена відповідно до цих принципів ОЕСР», – вважає Вітренко.

На його думку, кадрові зміни в «Нафтогазі» просто «вдарили по болючому місцю», роз'ятреному попередніми скандалами навколо керівництва Нацбанком та НАБУ.

«Ситуацію з «Нафтогазом» потрібно розглядати в ширшому контексті. Цей ширший контекст полягає в тому, що вже триває дискусія про інші важливі інституції в Україні і їхню незалежність і про вплив цієї незалежності, наприклад, на ефективність боротьби з корупцією, на податкову реформу, юридичну реформу в таких установах, як Національний банк, Національне антикорупційне бюро та інші. Тобто цей нерв був, як кажуть, уже оголений», – сказав Вітренко.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кабінет міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу», призначивши на цю посаду екс-виконавчого директора цієї компанії, на той час виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Перед цим уряд припинив роботу наглядової ради компанії, яку має відновити з 30 квітня.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу». Відповідно до нього, загальні збори акціонерів цієї компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати та звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. Ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови та інших членів правління компанії належить виключно до компетенції наглядової ради, а вона, у випадку Вітренка, не висувала пропозицій змінити главу правління.

На такі кадрові зміни вже відреагували Державний департамент США та посли «Великої сімки». У їхніх заявах наголошується на тому, що від дотримання принципів корпоративного управління залежить довіра до України, а управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання.