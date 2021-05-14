28 квітня уряд призначив головою правління «Нафтогазу» екс-виконавчого директора цієї компанії, на той час в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проводить моніторинг щодо дотримання вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при призначенні Юрія Вітренка главою правління «Нафтогазу». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

В агентстві зазначили, що отримали звернення керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна від 4 травня щодо ймовірних фактів порушення вимог закону «Про запобігання корупції» при призначенні Вітренка.

Висновок щодо порушення чи дотримання Вітренком вимог і обмежень закону НАЗК зробить після опрацювання відповідних документів.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кабінет міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу», призначивши на цю посаду екс-виконавчого директора цієї компанії, на той час виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Перед цим уряд припинив роботу наглядової ради компанії, яку має відновити з 30 квітня.

При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу». Відповідно до нього, загальні збори акціонерів цієї компанії, якими й є засідання уряду, уповноважені призначати та звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради. Ухвалення рішення про обрання і припинення повноважень голови та інших членів правління компанії належить виключно до компетенції наглядової ради, а вона, у випадку Вітренка, не висувала пропозицій змінити главу правління.

На такі кадрові зміни вже відреагували Державний департамент США та посли «Великої сімки». У їхніх заявах наголошується на тому, що від дотримання принципів корпоративного управління залежить довіра до України, а управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання.