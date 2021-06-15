Юрій Вітренко вважає рішення НАЗК упередженим і незаконним

Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко вважає припис НАЗК щодо незаконності його призначення упередженим і буде оскаржувати його в суді.

«Висновки Нацагенства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення», – йдеться у заяві НАК «Нафтогаз».

У НАЗК свою рішення аргументують тим, що закон «Про запобігання корупції» встановлює, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

У НАК заявили, що для застосування цих обмежень обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або прийняття участі у підготовці рішень стосовно відповідного суб`єкта.

«Такі повноваження стосовно «Нафтогазу» в мене були відсутніми. Також додам, що Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, як виконуючий обов’язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при прийнятті рішень Кабінетом Міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП», – відповів Вітренко на припис НАЗК.

На його думку, висновки НАЗК «суперечать не лише букві закону, але і його духу». За його словами, сенс обмежень, викладених у законі «Про запобігання корупції» полягає в тому, щоб чиновники не надавали преференцій особам приватного права у розрахунку на подальше працевлаштування чи отримання іншої неправомірної вигоди від цієї юридичної особи.

Водночас у випадку з Юрієм Вітренком рішення про призначення ухвалював Кабінет міністрів України.

«Рішення про моє призначення прийняв Кабмін, тому взагалі абсурдно в такій ситуації говорити, що за мою діяльність в інтересах особи приватного права мене «віддячила» ця особа взявши мене на роботу», – зазначив Вітренко.

У «Нафтогазі» також заявили, що у 2017-2020 рр., при призначенні відповідальних співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних та інфраструктурних компаній агентство не вбачало жодних ризиків та порушень.

Як інформував ZAXID.NET, у травні Національне агентство з питань запобігання корупції почало розслідувати можливий конфлікт інтересів при зміні голови правління НАК «Нафтогаз України» з Андрія Коболєва на Юрія Вітренка.

Сьогодні стало відомо, що НАЗК вимагає скасувати розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України».