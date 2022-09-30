До лютого 2023 року у Львові облаштують теплову електростанцію (ТЕЦ) на трісці деревени. Проект реалізують спільно НАК «Нафтогаз України» та Львівська міська рада.

Як повідомив «Інтерфакс» у п’ятницю, 30 вересня, за даними глави «Нафтогазу» Юрія Вітренка, цей проект коштуватиме компанії близько 1 млрд грн.

«Упевнений, що до лютого ТЕЦ запрацює. Це займе лічені місяці замість року-півтора. НАК допомагає з реалізацією цього проєкту і у фінансуванні, і в девелопменті. Він коштуватиме компанії приблизно 1 млрд грн, але окупність таких проєктів за нинішньої ціни газу складає кілька місяців», – сказав Юрій Вітренко під час візиту на Львівщину 30 вересня.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, для міста це буде перша потужна ТЕЦ на альтернативному паливі, що покриватиме близько чверті теплових потреб міста.«Ми планували такий проєкт із ЄБРР давно, але за їхніми класичними процедурами змогли б його розпочати лише наступного року. Але російська агресія настільки активізувала розумовий процес, що ми вийшли на домовленості з "Нафтогазом"», – зазначив Андрій Садовий.

Юрій Вітренко додав, що міська влада Львова має ще низку домовленостей із «Нафтогазом» щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для фінансування енергоефективних проектів.