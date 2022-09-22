У четвер, 22 вересня, під час ІХ Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла про три сценарії опалювального сезону під час війни.

Ірина Маруняк розповіла, що ще наприкінці 2021 року мер Андрій Садовий дав посадовцям завдання забезпечити подачу води в місті, якщо не буде електроенергії. Над цим питанням працювали фахівці та знайшли вихід.

«Ми змогли зробити так, що по декількох ключових напрямках у місті ми можемо подавати воду, якщо немає електроенергії. І це було підтверджено тоді, коли у травні дві ракети влучили у трансформаторні підстанції і не було світла у кількох районах. Необхідно, щоб пожежні виїхали. Через десять хвилин включили дизель генератори, запустили воду, пожежники почали працювати і надзвичайна ситуація була ліквідована», – каже Ірина Маруняк.

Що стосується підготовки міста до опалювального сезону загалом, то Ірина Маруняк розділила це питання на три частини.

Перше – це коли у місті є газ і електроенергія. Станом на зараз ТЕЦ, мережі, будинки, за словами чиновниці, повністю готові до опалювального сезону.

Друге – це коли у місті не буде електрики.

«Якщо не буде електроенергії, то не буде й газу, тому необхідно, щоб у нас працювали пункти обігріву. Вони у нас є, у нас є 14 шкіл, які мають пічне опалення. Ми маємо адмінбудівлі, у яких є котельні. Впродовж двох днів їх можна переобладнати з газу на дрова. У школах є спортзали, які також можна використовувати як пункти обігріву. Наступне – це буржуйки – металеві печі, які зараз виготовляють наші комунальні підприємства, щоб їх можна було використовувати в укриттях. Ми також проводили наради, щоб ОСББ, управляючі компанії закупляли буржуйки та встановлювали їх в укриттях», – розповіла заступниця мера Львова.

Ірина Маруняк також додала, що використовувати буржуйки у підвальних приміщеннях можна, якщо дотримуватись правил безпеки.

«Третє – якщо не буде газу, але буде електроенергія. Необхідно подивитись внутрішньобудинкові мережі, щоб не було перевантаження. Зараз мережі треба обстежити і ми це робимо. Щитові також мають бути в якісному стані, а особливо автомати, які можуть виключити електроенергію, коли є перевантаження, щоб не було пожежі. Ми обходимо кожен будинок і перевіряємо готовність до опалювального сезону» – розповіла Ірина Маруняк.

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