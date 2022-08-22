У Львові встановлять 740 буржуйок для обігріву приміщень
Місто готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону
Львівські комунальні підприємства виготовлять 740 печей-буржуйок для обігріву приміщень. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні і понеділок, 22 серпня.
Загалом йдеться про 740 спеціальних печей-буржуйок, які мають встановити у Львові. Виконком своїм рішенням зобов'язав львівські підприємства виготовити ці металеві печі.
За інформацією Львівської міськради, Львів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Напрацьовано варіанти забезпечення життєдіяльності міста за умови наявності і відсутності газу, електроенергії та інших ресурсів, пошкодження та виведення з ладу систем тепло-, електро- і водопостачання.
Відтак місто працює над:
- переведенням потужностей котелень, ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна» на альтернативні види палива;
- встановленням теплових насосів у районних котельнях;
- готовністю розгортання пунктів обігріву людей у визначених локаціях;
- формуванням резервного запасу запчастин та матеріалів для усунення аварійних ситуацій;
- створенням у місті додаткових 17 аварійних бригад, що чергуватимуть у місті та ліквідовуватимуть аварійні ситуації;
- закупівлею і підготовкою дров;
- формуванням запасу солі і піску.
Натомість балансоутримувачам будинків, а це управляючі компанії, ОСББ, ЖБК та ін., рекомендують:
- провести утеплення будинків, зокрема засклення вікон на сходових клітках, утеплення підвалів і горищ;
- сформувати запас матеріалів і продуктів;
- утворити мініаварійні бригади;
- сформувати запас солі і піску;
- до початку зими привести у належний стан усі інженерні мережі у будинках;
- привести у належний стан укриття;
- сформувати графіки почерговості користування електрикою для усіх квартир будинку (використовуватимуться за потреби);
- зробити заготовку дров.
Раніше ZAXID.NET розбирав, які ризики існують для проходження опалювального сезону і що з цим можна зробити на побутовому рівні.
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