Львівські комунальні підприємства виготовлять 740 печей-буржуйок для обігріву приміщень. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні і понеділок, 22 серпня.

Загалом йдеться про 740 спеціальних печей-буржуйок, які мають встановити у Львові. Виконком своїм рішенням зобов'язав львівські підприємства виготовити ці металеві печі.

За інформацією Львівської міськради, Львів готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону. Напрацьовано варіанти забезпечення життєдіяльності міста за умови наявності і відсутності газу, електроенергії та інших ресурсів, пошкодження та виведення з ладу систем тепло-, електро- і водопостачання.

Відтак місто працює над:

переведенням потужностей котелень, ТЕЦ-1 та ТЦ «Північна» на альтернативні види палива;

встановленням теплових насосів у районних котельнях;

готовністю розгортання пунктів обігріву людей у визначених локаціях;

формуванням резервного запасу запчастин та матеріалів для усунення аварійних ситуацій;

створенням у місті додаткових 17 аварійних бригад, що чергуватимуть у місті та ліквідовуватимуть аварійні ситуації;

закупівлею і підготовкою дров;

формуванням запасу солі і піску.

Натомість балансоутримувачам будинків, а це управляючі компанії, ОСББ, ЖБК та ін., рекомендують:

провести утеплення будинків, зокрема засклення вікон на сходових клітках, утеплення підвалів і горищ;

сформувати запас матеріалів і продуктів;

утворити мініаварійні бригади;

сформувати запас солі і піску;

до початку зими привести у належний стан усі інженерні мережі у будинках;

привести у належний стан укриття;

сформувати графіки почерговості користування електрикою для усіх квартир будинку (використовуватимуться за потреби);

зробити заготовку дров.

Раніше ZAXID.NET розбирав, які ризики існують для проходження опалювального сезону і що з цим можна зробити на побутовому рівні.