Компанія «Укргазвидобування» (належить до групи «Нафтогаз») відкрила нове родовище газу, його запаси можуть сягати мільярда кубометрів, повідомила у вівторок, 29 серпня, прес-служба «Нафтогазу».

Як сказано в повідомленні, нафтогазову ділянку вивчали «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

«Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу», – заявив тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що компанія продовжить програму геологічної розвідки на цьому родовищі і планує тут буріння нових свердловин.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 липня стало відомо, що «Укргазвидобування» пробурило найбільшу свердловину у своїй історії.