Євдокія Бичук пожертвувала 18 500 грн на українську армію

Мешканка Івано-Франківської області Євдокія Бичук пожертвувала 18 500 грн на українську армію. За кошти 82-річної пенсіонерки волонтери купили дрон для військових на Авдіївському напрямку.

Як розповіла волонтерка з Пасічнянської громади Наталія Букатюк 19 грудня, гроші для ЗСУ Євдокія Бичук відкладала зі своєї пенсії.

«Бабця сказала: “Дитинко, мені нелегко вдалося зібрати ці гроші, бо складала їх зі своєї пенсії. Але я собі подумала, що будемо святкувати після перемоги. Тож вирішила всі заощадження передати на українську армію», — сказала Наталія Букатюк у коментарі Суспільному.

За гроші пенсіонерки волонтер Василь Павлюк придбав дрон для українських захисників, що воюють на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо, 11 листопада два дрони-камікадзе для ЗСУ придбали Людмила Скубрієва з Рожнятова Івано-Франківської області та її тітка з Києва Галина Гіль. Гроші на них 66-річна та 83-річна жінки теж назбирали зі своїх пенсій – майже по 20 тис. грн кожна.