Під час повномасштабного вторгнення українські судді, що перебувають у відставці, отримали 9,6 млрд грн. Про це повідомили в Пенсійному фонді у відповідь на запит журналістів, пише «Слідство.Інфо».

Як йдеться у матеріалі, станом на початок серпня 2024 року Україна утримує сотні суддів, які перебувають у почесній відставці. Розмір їхнього утримання залежить від того, яку заробітну плату отримував суддя, коли працював. Залежно від стажу пенсія становить від 50% до 90% зарплати. Відтак, для деяких екс-посадовців ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень щомісяця.

Пенсійний фонд повідомив журналістам, що Україна у 2023 році витратила на утримування суддів 4.4 млрд грн, а з січня по квітень 2024-го — 1,1 млрд грн. До цього у Пенсійному фонді повідомляли, що у 2022 році на утримування суддів витратили 4,1 млрд грн.

Крім того, за даними Вищої ради правосуддя, у період із липня 2023 року по липень 2024 року у відставку пішли 239 суддів: з них 130 працювали в Києві.