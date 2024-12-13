Сплата військового збору ФОПами в грудні 2024 року залежить від підпису президента

На початку грудня парламент ухвалив закон, який скасовує сплату військового збору ФОПами з 1 жовтня 2024 року і переносить її на 1 січня 2025 року. Проте президент Володимир Зеленський досі не підписав документ і, відповідно, нова дата сплати військового збору поки не чинна. Що це означає для ФОПів, пояснює Головбух.

Хронологія законів про військовий збір

На початку осені в Україні заговорили про необхідність підвищення деяких податків для наповнення бюджету, адже потрібно фінансувати потреби ЗСУ. Ішлося про те, що з 1 жовтня 2024 року зростуть ставки окремих податків, а ФОПи почнуть сплачувати військовий збір.

Парламент ухвалив закон про це лише в середині жовтня, а президент підписав його тільки в кінці листопада, і документ набрав чинності лише 1 грудня. Вже 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319 про внесення змін до Податкового кодексу України, де, зокрема, дата початку сплати військового збору для ФОПів переноситься з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. Закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському 9 грудня, але він досі його не підписав.

Коли ФОПам платити військовий збір

ФОПи ІІІ групи на спрощеній системі оподаткування сплачуватимуть податки, і військовий збір зокрема, за IV квартал 2024 року в січні 2025 року. Тож вони мають час почекати на підписання закону №9319 президентом і на роз’яснення.

А от ФОПи-спрощенці I, II і IV груп мають сплатити податки за грудень 2024 року авансом – до 20 грудня.

Скільки податків їм потрібно буде сплатити, залежить від підписання президентом закону. Якщо Володимир Зеленський підпише закон №9319, то треба буде сплатити лише єдиний податок і за бажанням єдиний соціальний внесок.

Якщо ж президент не підпише закон про скасування оподаткування заднім числом, то ФОПам I, II і IV груп доведеться заплатити у грудні військовий збір за квартал – за жовтень, листопад і грудень.

Які ставки військового збору для ФОПів

Закон про особливості оподаткування на час воєнного стану визначає різні ставки військового збору для ФОПів-єдинників. Вони такі:

ФОП ІІІ групи – 1% від своїх місячних доходів – 10 грн з кожної тисячі доходу в місяць;

ФОПи І, ІІ та ІV груп – 10% від мінімальної зарплати, що становить 8 тис. грн – тобто 800 грн на місяць.

Штраф за несплату або за невчасну сплату становитиме 50% від суми збору.