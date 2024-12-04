ФОПи платитимуть військовий збір з 1 січня

У середу, 4 грудня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, згідно з яким ФОПи сплачуватимуть військовий збір з 1 січня 2025 року. Про це у Telegram повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про що йдеться

У жовтні Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості оподаткування на період воєнного стану». Серед іншого, у документі ішлося про те, що ФОПи мають сплачувати військовий збір із 1 жовтня 2024 року – тобто заднім числом. Президент Володимир Зеленський підписав закон лише наприкінці листопада, тож документ набрав чинності з 1 грудня 2024 року.

Профільний комітет парламенту запропонував перенести сплату військового збору ФОПами на початок нового року і 4 грудня народні депутати підтримали цю пропозицію ухвалою законопроєкту №9319.

Для того, щоб ухвалений документ запрацював, його має підписати Володимир Зеленський.

Скільки військового збору мають платити ФОПи за новими правилами

Нагадаємо, раніше ФОПи I-III групи на спрощеній системі оподаткування не сплачували військовий збір. Вони платили лише єдиний податок і єдиний соціальний внесок. До слова, сплата останнього упродовж двох років була не обов’язковою, а добровільною, та вже з 1 січня 2025 року сплата ЄСВ знову стане обов’зковою.

Закон «Про особливості оподаткування на період воєнного стану» передбачає, що ФОПИ I і II груп сплачуватимуть 10% військового збору від мінімальної зарплати в місяць – 800 грн.

ФОПи III групи платитимуть військовий збір за ставкою 1% від місячного доходу.

Про які ще податки ідеться в новому законі, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Верховна Рада підвищила податки: кого стосується і що змінюється».