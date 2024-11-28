Ідеться про підвищення військового збору, податки для банків, інших фінустанов, АЗС тощо

У четвер, 28 листопада, президент Володимир Зеленський підписав закон №11416-д про особливості оподаткування на час воєнного стану. Про це ідеться на сторінці документу на сайті ВРУ.

З якого числа платити

Закон, ухвалений парламентом ще 10 жовтня, набуде чинності наступного дня після публікації, імовірно, з 1 грудня. У документі прописана норма про те, що фізичні особи підприємці мають сплачувати військовий збір з 1 жовтня 2024 року, адже планувалося, що закон буде ухвалений і набере чинності до цієї дати.

Ще під час ухвалення закону нардепами, ішлося про те, що запровадження нових податків заднім числом суперечить Конституції України.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що фінансовий комітет парламенту прибрав із документу норму про набрання ним чинності з 1 жовтня 2024 року. ФОПи, вважають в комітеті, мають сплачувати військовий збір з 1 січня 2025 року.

Проте ці зміни до закону також потрібно затвердити на засіданні Верховної Ради. Державна податкова служба України має дати детальне роз’яснення щодо сплати підвищеного військового збору як ФОПами, так і найманими працівниками, а також оприлюднити рахунки для їх сплати.

Для найманих працівників військовий збір зросте з 1,5% до 5% з дати набрання законом чинності, сказав Ярослав Железняк. Інші зміни в оподаткуванні, як і передбачалося, почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Що змінює закон

Збільшення військового збору

Законом запроваджується сплата військового збору для фізичних осіб підприємців. ФОПи І, ІІ та ІV груп платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, що сьогодні становить 8 тис. грн. Тобто – 800 грн.

ФОПи ІІІ групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від суми місячного доходу.

Для найманих працівників ставка військового збору також зросте до 5% від доходів. Водночас вона не зросте для військових – вони надалі платитимуть 1,5%.

Які ще податки зростають і для кого

Згідно зі законом, банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток. Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Закон передбачає зміни і для АЗС. Вони мають сплачувати податок на прибуток авансом. Ідеться про 30, 45 або 60 тис. грн – залежно від типу заправки, за кожне місце продажу пального.

Пункти обміну валют також платитимуть податок на прибуток авансом. До того ж, у прив’язці до євро: