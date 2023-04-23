Гонщикам та їхнім глядачам видали повістки до військкоматів біля НСК «Олімпійський»

На зустріч стрітрейсерів у центру Києва прибули поліцейські та співробітники військкомату, які роздавали повістки порушникам спокою. Про це повідомивзаступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у неділю, 23 квітня.

За його словами, правоохоронці та військові провели рейд поблизу центрального НСК «Олімпійський», на якому в стрітрейсерів та їхніх глядачів взяли анкетні дані та запросили до територіального центру комплектування. Олексій Білошицький зазначив, що фанати їзди неодноразово порушували закони та шуміли у Києві, заважаючи місцевим мешканцям та зневажаючи умови воєнного часу.

«Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дрифтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат. Отож, цього разу ми запросили на захід військкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників», – заявив він.

Скільком людям вручили повістки та чи оштрафували стрітрейсерів за перегони, Олександр Білошицький не уточнив. Також заступник начальника патрульної поліції не зазначив, наскільки ефективним є покарання у вигляді вручення повісток.

Зазначимо, з червня 2022 року в Києві заборонили користуватися транспортом без шумопоглиначів під час воєнного стану. Попри це, київські гонщики не припинили влаштовувати перегони та лякати місцевих мешканців. Про зібрання гонщиків у Києві розповів у жовтні 2022 року журналіст Михайло Ткач, який зазначив, що стрітрейсери їздять не тільки в центральних частинах міста, але і там, де розташовані військові госпіталі з пораненими захисниками. Після репортажу Михайла Ткача на його номер почало надходити багато SMS та дзвінків зі спробами тиску зі сторони гонщиків та їхніх прихильників.