Турківський районний суд Львівщини визнав винним в ухиленні від призову чоловіка, який не прийшов у військкомат після вручення йому повістки. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, у вересні 2022 року чоловік пройшов медкомісію та був визнаний придатним до військової служби, йому вручили повістку для проходження служби, але він не з’явився до військкомату. Щодо нього порушили справу через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що у нього був страх йти служити «по повістці». Розповів, що у той день, коли він мав з’явитись у військкомат, перебував у Волинській області на похоронах.

Справу розглядав суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від призову та призначив покарання – три роки тюрми, але його звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно аналогічний вирок виніс львівський суд, львів’янин також не прийшов у військкомат після врученої повістки.