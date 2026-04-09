Олександр Товстенюк є власником і керівником ТОВ «Терра-Капітал»

ТОВ «Терра-Капітал», власником і керівником якого є помічник народного депутата Ігоря Палиці Олександр Товстенюк, планує збудувати масштабний житловий комплекс у селі Рованці Боратинської громади, що межує з Луцьком. Проєкт передбачає забудову території площею понад 13 га багатоповерхівками та комерційними об’єктами, повідомляє видання «Сила правди».

Інформацію про наміри забудови оприлюднили 6 квітня 2026 року на платформі «Екосистема» в межах процедури оцінки впливу на довкілля. Комплекс планують звести на березі Стиру. Згідно з проєктом, він розрахований на близько 5,5 тис. мешканців.

Будівництво передбачене на чотирьох земельних ділянках загальною площею понад 13,4 га, які перебувають у власності забудовника. Частина цих земель раніше використовувалася комунальними підприємствами або входила до масивів, відведених під громадські простори, однак у 2024 році їх цільове призначення змінили на житлову забудову та передали в оренду компанії на десять років.

Орієнтовна ділянка будівництва, загальна площа якої 13,4 га

Забудовник планує звести вісім житлових черг і окрему чергу з офісними приміщеннями. У комплексі передбачено близько 2,4 тис. квартир, а висотність будинків сягатиме 15 поверхів.

На території облаштують дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, велосипедні стоянки та підземні майданчики для збору відходів. Для автомобілів передбачено майже 1,7 тис. паркомісць. У комерційних приміщеннях можуть працювати до 1,8 тис. людей.

Водопостачання і каналізація будуть централізованими. Також компанія розглядає можливість встановлення сонячних електростанцій на дахах будинків.

Оскільки реалізація проєкту передбачає викиди, шум та навантаження на водні ресурси, забудовник має пройти процедуру оцінки впливу на довкілля. Після позитивного висновку та отримання необхідних погоджень компанія зможе розпочати будівництво.

Водночас, за словами архітектора Боратинської громади Миколи Томчука, актуального детального плану території для цієї ділянки наразі немає – його планують розглянути пізніше. Щоправда, на сайті сільради досі можна знайти проєкт ДПТ щодо цього масиву, датований 2020 роком. На ньому зображено близько 10 багатоквартирних будинків, які розділені на 38 секцій.

ТОВ «Терра-Капітал» зареєстроване в Луцьку у 2006 році. Основний вид діяльності – операції з нерухомістю. Керівником і власником компанії є 48-річний лучанин Олександр Товстенюк, який також працює помічником-консультантом народного депутата Ігоря Палиці.

За даними YouControl, у 2025 році компанія задекларувала 36,2 тис. грн доходу, а в її штаті працювала одна людина. На підприємство зареєстровано п’ять земельних ділянок і три об’єкти нерухомості.

Олександр Товстенюк народився 22 вересня 1977 року в Луцьку. Закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки та Луцький державний політехнічний університет, кандидат економічних наук. Працював на керівних посадах у різних компаніях, очолював ТОВ «Терра-Капітал» і фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», був радником голови Волинської ОДА та обласної ради, помічником-консультантом народного депутата Ігоря Палиці та депутатом Волинської обласної ради V скликання.