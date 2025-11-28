Новий житловий комплекс зведуть у межах вулиць Сухомлинського, В’ячеслава Чорновола та проспекту Соборності

Луцька міська рада затвердила будівництво 24-поверхового житлового комплексу навпроти Собору всіх святих землі Волинської. Ділянка належить приватному підприємству «Реммеблі», що входить до фінансово-промислової групи «Континіум», одним із лідерів якої є народний депутат Степан Івахів.

Під час сесії міськради у середу, 27 листопада, до проєкту виникли численні зауваження. Містобудівна рада його не погодила, депутати сумнівалися у пожежній безпеці висоток, достатньої кількості паркомісць та транспортної інфраструктури. Попри це депутати проголосували за затвердження детального плану території, повідомляє видання «Конкурент».

Новий житловий комплекс зведуть у межах вулиць Сухомлинського, В’ячеслава Чорновола та проспекту Соборності, поруч із гіпермаркетом «Там-Там». На перших поверхах планують ТРЦ площею близько 2 тис. м², вище – приблизно 370 квартир загальною площею 19,5 тис. м², розрахованих на 745 мешканців. Деякі поверхи та будівлі з’єднають семиповерховою секцією. Підземний паркінг розрахований на 430 авто, а на відкритих територіях передбачено ще 93 машиномісця.

Візуалізація нового ЖК (фото видання «Конкурент»)

План забудови також передбачає майданчики для дітей і дорослих, спортивні та велосипедні зони, а також реконструкцію АЗС WOG із підземними резервуарами. Через наявність археологічного культурного шару забудовник повинен провести експертизу перед будівництвом.

Депутат Максим Воскресенський від «Слуги народу» звернув увагу на пожежну безпеку: за його словами, ДСНС не має техніки для гасіння пожеж вище 20 поверхів. Головний архітектор міста Веніамін Туз запевнив, що державні будівельні норми передбачають автоматичну систему пожежогасіння, а ключовий акцент робитимуть на спринклерних системах і незадимлених евакуаційних сходових маршах.

Також депутати обговорили транспортну інфраструктуру. Веніамін Туз повідомив, що рух біля ресторану McDonald's змінять, площу поруч розташованої автозаправної станції WOG зменшать через екологічні та будівельні норми, а підземний перехід через проспект Соборності спроєктують із дотриманням безбар’єрності, хоча частина депутатів сумнівалася у доцільності такого рішення.

Додамо, що земельна ділянка площею 1,4 га, на якій запланована забудова, перебуває у приватній власності ПП «Реммеблі» – того ж, що володіє ТРЦ «ПортCity». За інформацією центру журналістських розслідувань «Сила правди», її орендує ТОВ «Вотер Ворд», яке спеціалізується на будівництві житлових та нежитлових будівель.

Ділянка, на якій буде забудова, позначена червоним кольором (фото kadastr.live)

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Реммеблі» засноване у 2002 році й спеціалізується на наданні в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Директоркою підприємства є Галина Химчик, а власником – луцьке ТОВ «Спецпроєкт-Ексклюзив». Це підприємство входить до корпоративної групи «Континіум» народного депутата Степана Івахіва.