Центральний ринок у Луцьку планують реконструювати

Луцька міська рада дозволила розробити проєкт детального плану території навколо замку Любарта. Старе місто хочуть зʼєднати з частиною, де розміщений Центральний ринок. Там пропонують звести новий торговий район з кавʼярнями, ресторанами й крамницями для туристів. Про це йшлося під час сесії міськради у середу, 24 вересня.

Луцька влада взялася за ідею масштабної реконструкції після звернення директора ТзОВ «Ритейл Луцьк» Олександра Юдіна, фірмі якого належить найбільша частина Центрального ринку. Він просив надати дозвіл на розробку проєкту детального плану території від вулиць Замкової, Кафедральної, Братковського, Глушець до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Загалом за проєкт розробки детального плану проголосувало 27 депутатів із 34 присутніх. У міськраді зазначили, що «це дасть змогу впорядкувати забудову та створити у Старому місті цілісний архітектурний ансамбль». Луцький замок збудований у XV столітті і є пам'яткою архітектури та історії національного значення.

Наступного дня після сесії, 25 вересня, міський голова Луцька Ігор Поліщук написав у фейсбуці, що потреба реконструювати Центральний ринок постала ще у 2017 році. За його інформацією, ділянка занедбана, займає чималу площу і розташована прямо перед Луцьким замком.

«Переконаний, що продуктовий ринок необхідно зберегти, але там мають бути кафе та ресторани, магазини й конференц-зали, сувенірні крамниці та готелі, громадські простори й місця для відпочинку та прогулянок лучан й гостей міста», – зауважив Ігор Поліщук.

Ще у жовтні 2024 року концепцію майбутнього ринку презентував архітектор студії Piluarh Франческо Фреза. Він пропонував облаштувати «Ринковий квартал» – місце для різноманітної комерції, роботи та відпочинку з туристичним потенціалом. Головна умова – щоб висота будівель не була вищою за основу замку.

За інформацією Ігоря Поліщука, розробка проєкту дозволить переосмислити функцію площі ринку та її взаємодії з іншими локаціями в історичній частині, для запуску процесу відродження Старого міста як туристичного і культурного центру.

Оскільки на території Старого міста розташовано чимало історичних пам’яток, головна з яких – Луцький замок, до подальшої розробки проєкту залучать істориків, краєзнавців та фахівців зі збереження культурної спадщини.

«Зона проєктування велика. Фактично, це територія Центрального ринку і територія навколо замку. Цікава в тому плані, що тут зосереджена велика кількість пам’яток культури місцевого і державного значення.

Власне, наша ініціатива – не робити затиснений локальний проєкт, а зробити комплексний план відродження цієї частини міста загалом. З’єднати між собою важливі артерії по місту, зробити транспортну розв’язку до пам’яток історії, зробити парковки, комунікації пішохідні, ринок, парк і зв’язати це в єдиний вузол», – розповів виданню «Сила правди» головний архітектор міста Веніамін Туз.

Додамо, що замовником реконструкції є директор ТзОВ «Ритейл Луцьк» Олександр Юдін. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, компанія зареєстрована у 2023 році в Луцьку й спеціалізується на наданні майна в оренду, оптовій та роздрібній торгівлі тощо. Нерухомість «Ритейл Луцька» займає близько 20-25% всієї площі ринку.