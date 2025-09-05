Суд оштрафував фірму з Волині через недобросовісність під час зведення оборонних споруд
Компанія «ВРБУД» вчасно не повернула до бюджету залишок із авансових виплат
Господарський суд Волинської області зобов’язав будівельне підприємство, яке зводило оборонні споруди поблизу кордону з Білоруссю, заплатити понад 500 тис. грн штрафних санкцій. Як зʼясувалося, компанія «ВРБУД» не повернула до бюджету залишок із авансових виплат. Про це йдеться у рішенні суду від 26 серпня.
За даними слідства, у квітні 2024 року департамент інфраструктури Волинської ОВА уклав договір підряду із місцевим товариством з обмеженою відповідальністю «ВРБУД» про будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони Заболоття. Йдеться про ділянку біля кордону з Республікою Білорусь. Договірна ціна робіт становила понад 51 млн грн. Підрядник отримав 35,6 млн грн авансу, які мав використати впродовж пів року. Однак з цієї суми використати не встигли 16,4 млн грн.
Оскільки будівельне підприємство не повернуло залишок авансу у визначені договором терміни, то над ним нависла загроза штрафних санкцій: пеня за кожен день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Нацбанку України.
У липні та серпні 2024 року Луцька окружна прокуратура надсилала фірмі листи про повернення невикористаних грошей, а в листопаді того ж року та наприкінці січня 2025-го ТОВ «ВРБУД» отримав уже письмові претензії про сплату заборгованості та пені за договором підряду. Їх фірма проігнорувала.
Суддя Оксана Слободян повністю задовольнила позов прокуратури і постановила стягнути з ТОВ «ВРБУД» на користь управління інфраструктури Волинської ОДА 510 тис. грн. Також компанія має заплатити понад 6 тис. грн судового збору. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «ВРБУД» зареєстроване 7,5 років тому у Ратному Ковельського району. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Директором вказаний Богдан Байдужа, власником – Анатолій Гурський зі Львова.