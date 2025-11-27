Новий торгово-офісний центр зведуть поблизу вулиці Львівської

Луцька міська рада погодила будівництво торгово-офісного центру поблизу вулиці Львівської. Двоповерхову споруду зведуть на місці одного з житлових будинків. Відповідний детальний план території депутати затвердили 29 жовтня.

Як повідомив 27 листопада центр журналістських розслідувань «Сила правди», йдеться про будівництво в межах вулиць Ленкавського Степана (колишня Левітана), Козяра Анатолія (раніше вулиця Маковського), Львівської та Трутовського. Рішення приймали за зверненням Лариси Ліннікової.

З документів відомо, що на території розташовані три будинки загальною площею 760 м². Проєкт передбачає демонтаж одного двоповерхового садибного будинку та будівництво на його місці торгово-офісного центру площею 450 м². Ділянка межує з автостанцією.

Детальний план зобов’язує забудовника забезпечити доступність для маломобільних груп населення: облаштувати зовнішні пандуси, тактильну плитку, понижені бордюри та тактильні таблички зі шрифтом Брайля. Також підвальне приміщення майбутнього центру мають пристосувати під укриття.

Власниця земельної ділянки Лариса Ліннікова є директоркою товариства з обмеженою відповідальністю «Обрій-Медтехніка», що спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними товарами. Воно зареєстроване у 2011 році в Луцьку. Засновники та власники – Віктор Лінніков та Юлія Тростянчук.

Віктор Лінніков як гендиректор компанії у 2020-му балотувався до Луцької міськради у списку партії «За майбутнє», однак безрезультатно. У 2015 році він також брав участь у виборах від Народного руху України.

У 2025 році «Обрій-Медтехніка» потрапила до «чорного списку» Антимонопольного комітету. АМКУ встановив, що керівництво компанії змовилось з підприємцем Миколою Комінком під час тендеру Ковельського медоб’єднання у 2024 році. Компанію та бізнесмена оштрафували на 68 тис. грн кожного та обмежили їхню участь у закупівлях.