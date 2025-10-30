Житлову забудову планують між вулицями Конякіна та Промисловою

Депутати Луцької міськради підтримали ідею звести житло у промисловій зоні 40-го кварталу міста. Попри те, що генеральний план Луцька не передбачає там житлової забудови, більшість обранців проголосувала за дозвіл на розроблення детального плану території (ДПТ). Рішення ухвалили 29 жовтня, повідомляє видання «Сила правди».

Йдеться про ділянку площею понад пів гектара між вулицями Конякіна та Промисловою. Її міська рада продала на аукціоні у 2023 році за 5,2 млн грн. Земля призначалася для промислових потреб – розміщення та експлуатації будівель підприємств чи об’єктів транспорту (АЗС, СТО, мийки тощо). Будівництво житла там не передбачалося.

Власником ділянки є Сергій Педич із села Струмівка. У вересні він разом із трьома партнерами створив товариство з обмеженою відповідальністю «ЖК Парковий Луцьк». Директор цього товариства Денис Зайцев звернувся до міськради щодо дозволу на розробку ДПТ, аби розпочати забудову. Перед голосуванням частина депутатів застерігала, що це суперечить генплану міста.

«Ми маємо ситуацію, коли власники, купивши землю з конкретним цільовим призначенням, тепер хочуть змінити його на житло. Це суперечить генеральному плану Луцька, тому рішення є незаконним», – заявив депутат від «Свідомих» Валентин Хаймик.

У договорі купівлі-продажу ділянки, який підписали міський голова Ігор Поліщук та власник землі Сергій Педич, чітко прописані містобудівні обмеження, відповідно до генплану. Попри це, питання винесли на сесію та ухвалили більшістю голосів.

Головний архітектор Луцька Веніамін Туз пояснив, що передача промислових територій під житлову забудову – звична практика для міста.

«Площ під житлову забудову в Луцьку майже не залишилось. Промислові території поступово змінюють статус – як це вже відбувається на Клима Савура чи Привокзальній. Генплан не завжди встигає за реальними процесами», – сказав він.

Додамо, що ТОВ «ЖК Парковий Луцьк» зареєстроване у Струмівці, має статутний капітал 2,2 млн грн. Засновники – Сергій Педич, Денис Зайцев, Олексій Нікітюк та Олександр Калачинський. Нікітюк і Зайцев також володіють ТОВ «Підгаєцька ЛТД» і «Ферма Ритейл», які займаються будівництвом і торгівлею продуктами.