Ця страва – ідеальний варіант для святкового столу або особливої вечері. Соковите м’ясо у поєднанні з ніжним вершково-грибним соусом і тягучим сиром створює насичений та гармонійний смак. Завдяки правильному запіканню свинина залишається м’якою й ароматною. А фінальний шар сиру додає страві апетитного вигляду та завершеності. Рецепт від Picante Cooking.

Інгредієнти

Свинина (биток, одним шматком) 1,5 кг Сир напівтвердий 120 г Масло топлене або олія 20 г Сіль 25 г Цукор 5 г Паприка мелена 0,5 ч. л. Перець чорний мелений 0,5 ч. л. Коріандр мелений 0,5 ч. л. Олія 2 ст. л. Цибуля ріпчаста 1 шт. Печериці 400 г Сіль за смаком Біле десертне вино 100 мл Борошно 15 г Бульйон (курячий або овочевий) 200 мл Вершки 30% 150 мл Вустерський соус 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Змішайте сіль, цукор і спеції для натирання м’яса. Зробіть у свинині неглибокі надрізи, натріть її олією, а потім сумішшю спецій. Залиште маринуватися в холодильнику на добу.

Крок 2 Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 3 Розігрійте сковорідку на сильному вогні, додайте масло або олію. Обсмажте м’ясо з усіх боків до рум’яної скоринки.

Крок 4 Перекладіть свинину у форму для запікання надрізами догори. Запікайте до внутрішньої температури 65°C або до прозорого соку при проколі.

Крок 5 У тій самій сковорідці обсмажте цибулю до м’якості та легкого золотистого кольору.

Крок 6 Додайте печериці, посоліть і готуйте, поки не випарується вся рідина.

Крок 7 Влийте вино і випаріть його майже повністю. Додайте борошно, перемішайте і готуйте ще 1 хвилину.