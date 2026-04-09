Запечена свинина з сиром та грибами: рецепт до великоднього столу
Ця страва – ідеальний варіант для святкового столу або особливої вечері. Соковите м’ясо у поєднанні з ніжним вершково-грибним соусом і тягучим сиром створює насичений та гармонійний смак. Завдяки правильному запіканню свинина залишається м’якою й ароматною. А фінальний шар сиру додає страві апетитного вигляду та завершеності. Рецепт від Picante Cooking.
Інгредієнти
|Свинина (биток, одним шматком)
|1,5 кг
|Сир напівтвердий
|120 г
|Масло топлене або олія
|20 г
|Сіль
|25 г
|Цукор
|5 г
|Паприка мелена
|0,5 ч. л.
|Перець чорний мелений
|0,5 ч. л.
|Коріандр мелений
|0,5 ч. л.
|Олія
|2 ст. л.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Печериці
|400 г
|Сіль
|за смаком
|Біле десертне вино
|100 мл
|Борошно
|15 г
|Бульйон (курячий або овочевий)
|200 мл
|Вершки 30%
|150 мл
|Вустерський соус
|2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте сіль, цукор і спеції для натирання м’яса. Зробіть у свинині неглибокі надрізи, натріть її олією, а потім сумішшю спецій. Залиште маринуватися в холодильнику на добу.
Крок 2
Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 3
Розігрійте сковорідку на сильному вогні, додайте масло або олію. Обсмажте м’ясо з усіх боків до рум’яної скоринки.
Крок 4
Перекладіть свинину у форму для запікання надрізами догори. Запікайте до внутрішньої температури 65°C або до прозорого соку при проколі.
Крок 5
У тій самій сковорідці обсмажте цибулю до м’якості та легкого золотистого кольору.
Крок 6
Додайте печериці, посоліть і готуйте, поки не випарується вся рідина.
Крок 7
Влийте вино і випаріть його майже повністю. Додайте борошно, перемішайте і готуйте ще 1 хвилину.
Крок 8
Влийте бульйон, доведіть до кипіння, додайте вершки і знову доведіть до кипіння. Додайте вустерський соус, перемішайте і відкоригуйте смак.
Крок 9
Дістаньте м’ясо з духовки та збільште температуру до 200°C.
Крок 10
Викладіть на м’ясо половину грибного соусу.
Крок 11
Посипте зверху натертим сиром.
Крок 12
Запікайте ще 8–10 хвилин, поки сир не розплавиться і злегка не підрум’яниться.
Крок 13
Дістаньте м’ясо з духовки і залиште відпочити на 10 хвилин.