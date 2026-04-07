Приготуйте заздалегідь: фірмовий великодній салат з куркою та хроном
Яскрава та пікантна страва, яка поєднує ніжність курки, солодкість родзинок і гостроту хрону. Такий салат має насичений смак і багатошарову текстуру, завдяки чому виглядає святково та апетитно. Його часто готують заздалегідь, щоб він добре просочився і став ще смачнішим. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|яйця
|6 шт.
|куряче філе
|1 шт. (велике)
|хрін
|150 г
|родзинки
|200 г
|майонез
|за смаком
|зелень або зелена цибуля
|для прикраси
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте куряче філе: натріть спеціями, сіллю та перцем, обсмажте до готовності або доведіть до готовності в духовці, після чого наріжте кубиками.
Крок 2
Відваріть яйця протягом 9–10 хвилин, остудіть і почистьте.
Крок 3
Замочіть родзинки в окропі на кілька хвилин, потім обсушіть.
Крок 4
Почніть формувати салат: викладіть на дно страви тонкий шар майонезу.
Крок 5
Натріть частину яєць на тертці, викладіть першим шаром і розрівняйте.
Крок 6
Викладіть шар хрону рівномірно поверх яєць.
Крок 7
Додайте щедрий шар родзинок і змастіть майонезом.
Крок 8
Викладіть куряче м’ясо, рівномірно розподіліть.
Крок 9
Натріть жовтки, викладіть наступним шаром, додайте трохи майонезу.
Крок 10
Завершіть шаром натертих білків.
Крок 11
Прикрасьте салат зеленню або зеленою цибулею та дайте настоятися перед подачею.