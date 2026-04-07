Яскрава та пікантна страва, яка поєднує ніжність курки, солодкість родзинок і гостроту хрону. Такий салат має насичений смак і багатошарову текстуру, завдяки чому виглядає святково та апетитно. Його часто готують заздалегідь, щоб він добре просочився і став ще смачнішим. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти яйця 6 шт. куряче філе 1 шт. (велике) хрін 150 г родзинки 200 г майонез за смаком зелень або зелена цибуля для прикраси Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте куряче філе: натріть спеціями, сіллю та перцем, обсмажте до готовності або доведіть до готовності в духовці, після чого наріжте кубиками. Крок 2 Відваріть яйця протягом 9–10 хвилин, остудіть і почистьте. Крок 3 Замочіть родзинки в окропі на кілька хвилин, потім обсушіть. Крок 4 Почніть формувати салат: викладіть на дно страви тонкий шар майонезу. Крок 5 Натріть частину яєць на тертці, викладіть першим шаром і розрівняйте. Крок 6 Викладіть шар хрону рівномірно поверх яєць. Крок 7 Додайте щедрий шар родзинок і змастіть майонезом. Крок 8 Викладіть куряче м’ясо, рівномірно розподіліть. Крок 9 Натріть жовтки, викладіть наступним шаром, додайте трохи майонезу. Крок 10 Завершіть шаром натертих білків. Крок 11 Прикрасьте салат зеленню або зеленою цибулею та дайте настоятися перед подачею.