26-річний Олександр Слобоженко виїхав з України до Європи, де разом із друзями влаштовує перегони на елітних авто та займаються активним відпочинком

Прокуратура повідомила про підозру відомому українському блогеру-мільйонеру Олександру Слобоженку, якого звинувачують у несплаті понад 200 млн грн податків. В межах кримінального провадження суд арештував автомобілі та елітну нерухомість блогера. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року блогер став власником віртуальних активів у криптовалюті, еквівалентних більше мільярда гривень за актуальним тоді курсом НБУ. Ці гроші він отримав через незареєтровану належно компанію, що надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку.

Аби приховати суму доходів, блогер переводив гроші у криптовалюту, використовуючи різні платіжні системи та електронні гаманці зареєстрованих на нього та його знайомих. Потім ці гроші переводили в готівку та виводили у валюту. При цьому, він не вказував ці доходи в податкових деклараціях і не сплачував за них податки.

Фото БЕБ

«Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У Бюро економічної безпеки додали, що до схеми ухилення від податків він залучив кількох знайомих. У межах кримінального провадження провели низку обшуків та експертиз. Наразі детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість у Києві.

Слідчі повідомили йому про підозру в несплаті податків за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 ККУ. Досудове розслідування у справі веде Бюро економічної безпеки. Слідчі не розголошують імені підозрюваного, однак, судячи з опублікованих правоохоронцями фото, йдеться про 26-річного київського блогера Олександра Слобоженка – 26-річного бізнесмена, блогера та мільйонера, який заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, мільйонер відомий скандалом щодо влаштування вуличних перегонів у Києві під час повномасштабного вторгення. Журналісти зазначають, що інколи перегонники спричиняли ДТП на дорогах.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року Михайло Ткач повідомив, що Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність, – це 33-річні Вадим Герасименко та Артур Бершадський. Крім того, спільно з компанією відпочивав 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи «Шлях» та їздить на помаранчевому Lamborghini Huracan.