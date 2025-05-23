Нові ліміти стосуються клієнтів середнього і низького ризику, вони зможуть переказувати менше грошей

Попри те, що Національний банк України вирішив не продовжувати встановлені ним в жовтні минулого року обмеження на вихідні карткові перекази, в Україні продовжує діяти меморандум банків. Він передбачає домовленість 44 банків та двох фінансових компаній – NovaPay та RozetkaPay – про обмеження на відкриття рахунків та всі вихідні перекази для клієнтів.

З 1 червня в межах меморандуму будуть встановлені нові ліміти на карткові перекази, ідеться на сайті Finance.ua.

Які зміни будуть з 1 червня

З 1 червня 2025 року ліміт на вихідні перекази для клієнтів «середнього» та «низького ризику» буде знижено зі 150 до 100 тис. грн на місяць. Нагадаємо, що йдеться про всі перекази – і з картки на картку, і за IBAN. Не враховуються лише перекази між своїми картками, відкритими в одному банку.

Для клієнтів «високого ризику» ліміт на перекази залишиться на рівні 50 тис. грн на місяць.

Щоб мати можливість переказувати з банку в банк більші суми, треба надати фінансовій установі документи, що підтверджують джерело та розмір доходів.

Кого обмеження не стосуються

Обмеження не поширюються на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів. Наприклад тих, хто має в банку рахунок ФОП або відкрив зарплатну картку. Також ліміти не стосуються волонтерів та благодійних організацій.

Як підтвердити свої доходи банку

Щоб підтвердити походження і розмір своїх доходів у банк можна надати наступні документи:

довідки ОК5 та ОК7;

податкову декларацію;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені доходи членів сімей;

документи, що підтверджують волонтерську діяльність.

Які ще обмеження ввели банки

Ліміти на вихідні перекази стосуються всіх операцій – P2P-перекази, перекази за реквізитами IBAN.

Також банки, що підписали меморандум, ввели обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта. Їх кількість не має перевищувати три, якщо немає документально підтверджених джерел доходів.

Депозитні, кредитні рахунки та рахунки, які відкриваються для використання програм державної підтримки (наприклад, «Національний кешбек»), не враховуються в цю кількість.

Як визначається ризик-профіль клієнта

У меморандумі банків, як і в документах НБУ, критерії не прописані. Фінустанови визначають їх самостійно, спираючись на Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення». Цей документ також відомий як «Закон про фінансовий моніторинг».

Для чого банки ввели обмеження на карткові перекази

Меморандум, підписаний банками, має на меті протидіяти фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи. Ідеться передусім про схеми так званих дропів, коли власники карток здають їх в оренду за певну плату для виведення грошей, отриманих нелегально, зокрема, для ухилення від сплати податків.