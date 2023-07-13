Виставковий центр відкрили на Театральному майдані в центрі Луцька

У центрі Луцька, на Театральному майдані, відкрили масштабний арт-проект «Модуль тимчасовості». Виставковий центр працюватиме протягом місяця, до 13 серпня, без вихідних. Зібрані від продажу квитків гроші організатори передадуть на відбудову українських арт-інституцій.

Тимчасовий культурний простір від команди don't Take Fake складається з 27 контейнерів-модулів із виставкою робіт світових та українських художників. Всього тут експонують роботи 28 художників з десяти країн світу. Серед українців – Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков, Олексій Сай, Нікіта Кравцов, Володимир Манжос.

Луцьк став третім містом після Києва і Дніпра, куди привезли виставковий центр. Мета проекту – привернути ще більше уваги до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Нам важливо транслювати, що у Луцьку є простір і можливості для створення масштабних проектів. Навіть у таких невеликих міст є запит бути причетними до величного, отримувати достатньо уваги та залучати інвестиції. Тому ми не вагалися, запрошуючи МОТ сюди», – розповідає Адам Харлампович, один із співзасновників ГО «Алгоритму дій», яка посприяла відкриттю арт-об'єкту в Луцьку.

Організатори акумулюють гроші з продажу квитків, а також весь прибуток з гіфтстору і вторговані гроші з аукціону як окремий грошовий фонд. 100% цих коштів передадуть на відбудову українських арт-інституцій, пам'яток і музеїв, не витрачаючи ресурси на операційні витрати.

Рекомендована ціна квитка – 150 грн (за бажання можна залишити більше). Арт-центр працюватиме з 13:00 до 20:00 у будні та з 11:00 до 20:00 – у вихідні. Також лучан запрошують відвідати екскурсії від команди організаторів don’t Take Fake. Їх проводитимуть кожної пʼятниці та суботи о 20:00. Графік екскурсій та квитки можна знайти за посиланням.