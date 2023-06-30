14-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив національну конкурсну програму. До неї увійшли 10 повнометражних стрічок. Зокрема, за нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки.

Ігрові фільми:

«Валерія виходить заміж», реж. Мікаль Вінік, прод. Аелет Каіт, Амір Харель, Володимир Яценко, Анна Яценко.

Валерія, молода дівчина, приїжджає з України до Ізраїлю, щоб зустрітися зі своїм майбутнім чоловіком, бо вони мають одружитися за домовленістю в Інтернеті. В аеропорту Валерію зустрічає її сестра Христина зі своїм чоловіком, яка вже деякий час живе в Ізраїлі, і вийшла заміж так само за домовленістю. Христина задоволена своїм життям і хоче того ж для своєї сестри. Але протягом дня у Валерії з’являються сумніви.

«Мій карпатський дідусь», реж. Заза Буадзе, прод. Андрій Суярко, Алла Овсяннікова, Олександр Коваленко, Володимир Філіппов, копрод. Ольга Козаревська, Мілош Шмідтмайєр, Сергіу Паскару

Молодий італієць Мікеле, який має українські коріння, вирушає до далекого селища в Карпатах, щоб розпорошити прах своєї матері. Тут живе його дід Михайло, колишній клоун на ім'я «Буба». Співіснування Михайла і Мікеле супроводжується серією карколомних подій, які перетворюють серйозні речі на трагікомедію і назавжди об'єднують колись роз'єднані долі дідуся та онука. Заза Буадзе відомий глядачам завдяки фільмам «Червоний» та «Позивний Бандерас».

«Сашенька», реж. Олександр Жовна, прод. Олександр Жовна, Євген Сівков

Шокуюче вбивство, що відбулось у СРСР в сімдесятих. Вночі хтось розстрілює з мисливської рушниці подружжя, лишаючи сиротою їх двадцятилітнього сина, прикутого до інвалідного візка. У ході слідства спливає таємнича історія життя, на перший погляд звичайної радянської родини. Проте, лише на перший погляд.

«Ти мене любиш?», реж. Тоня Ноябрьова, прод. Анастасія Буковська, Данило Каптюх, Микита Буковський

За рік до розпаду Радянського Союзус імнадцятирічна Кіра зустрічається з важливими змінами у своєму житті, саме в той час, коли Україна звільняється від радянського впливу.

Документальні фільми:

«Звідки куди», реж. Мачек Хамела, прод. Пьотр Ґравендер, Мачек Хамела, копрод. Жан-Марі Жиґон, Анна Паленчук

«Звідки куди» – це правдиве та близьке спостереження за евакуацією українців, які вирішують залишити свої домівки, щоб врятувати життя. Їм допомагає польський волонтер Мачек Хамела. Його евакуаційний автомобіль долає десятки тисяч кілометрів аби відвезти біженців до Польщі, якомога далі від війни. Прем’єра фільму відбулась під час Каннського фестивалю у програмі ACID.

«Деміург», реж. Ольга Семак, прод. Олена Семак

Трагікомедія про сільський аматорський театр на Волині. В пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.

«День Незалежності» (на головному фото), реж. Володимир Тихий, прод. Ігор Савиченĸо, Володимир Тихий, Андрій Котляр, копрод. Каміль Рутĸовсьĸий

Події фільму відбуваються в один день: 24 серпня 2022 роĸу, ĸоли Уĸраїна святĸує 31-у річницю відновлення незалежності. Фільм поєднує місця та людей, яĸі найĸраще передають дух воєнного часу в ĸраїні. Це відносно безпечні міста Київ та Львів, міста під щоденними раĸетними обстрілами Харĸів та Миĸолаїв, оĸоп на лінії фронту в Донецьĸій області та пляжі Одеси. Фільм представляє один день з життя: пляжного поліцейсьĸого патруля, жінĸи-війсьĸовослужбовця, солдата швидĸого штурмового підрозділу, солдата мінометного підрозділу, працівниці пабу, художниці та ĸолишнього депутата парламенту.

«Крихка пам’ять», реж. Ігор Іванько, прод. Олександра Братищенко, Марія Пономарьова, Ігор Іванько, копрод. Петер Керекеш

Молодий кінооператор Ігор випадково знаходить пошкоджений фотоархів свого діда – відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаки. Ігор має дізнатися, ким був й про що мріяв його дід, допоки хвороба Альцгеймера не відбере у Леоніда можливість впізнавати онука.

«Ми не згаснемо», реж. Аліса Коваленко, прод. Яна Калмикова, Валерій Калмиков, Олексій Кобєлєв, Стефан Сиоан, Катажина Кучинська, Томаш Моравський

Донбас, 2019 рік. Вдалині досі відлунює гуркіт попереднього російського вторгнення, а в повітрі вже відчувається наближення нового. На цьому позірно бляклому воєнному тлі п’ятеро підлітків вперше серйозно задумуються про власне майбутнє. Їхні енергія, ентузіазм і надія дають їм змогу попри всі обставини прожити останні золоті миті дитинства на повну силу. Вони мріють втекти не лише від війни, але й від нудьги маленького містечка. Тоді несподівано їм трапляється нагода вирушити в довгу подорож до самісінького Непалу. Чи збудеться їхня мрія підкорити світ?

«Правило двох стін», реж. Девід Гутник, прод. Ольга Бесхмельниціна, Сем Бісбі, Стейсі Райс

«Правило двох стін» – це інтимний погляд на війну в Україні очима українських митців, які залишаються у своїй країні, щоб творити мистецтво як зухвалий акт перед обличчям агресії. Фільм представляє вторгнення в Україну як війну пам’яті, ідентичності та правди. Використовуючи живу музику, живопис, вуличне мистецтво та сам акт створення фільму, він має на меті висвітлити психологічні кризи: як піти до ресторану чи бару серед майже постійного звучання повітряної тривоги та ракетних ударів; як реагувати та чинити опір, дотримуючись ритмів щоденного життя. Фільм отримав спеціальну відзнаку на фестивалі «Трайбека».

Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях з 19-26 серпня 2023 року.