Колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу»

Народний депутат із Закарпаття від «Слуги народу» Михайло Лаба опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Михайло Лаба задекларував 444 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 535 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 3,3 тис грн. Також він тримає вдома 98 тисяч гривень готівкою.

У власності Михайла Лаби – будинок площею 226 м2 і земельна ділянка на 1100 м2 у селі Невицьке під Ужгородом. Також йому належать «Таврія» 1993 року випуску та автобус «Латвія» 1979 року випуску. Натомість дружина нардепа, яка останні роки ніде не працює, задекларувала придбані у 2021 році кросовер Acura MDX вартістю 420 тис. грн та дві земельні ділянки у Невицькому загальною площею понад 2,5 тис.

Колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. Він є членом парламентського комітету з питань бюджету і одним з авторів законопроекту про заборону судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони. У травні 2020 року невідомі кинули в будинок нардепа «коктейль Молотова».

У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття.