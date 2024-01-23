Народний депутат із Закарпаття Михайло Лаба оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік
Михайло Лаба задекларував 444 тис. грн зарплати
Народний депутат із Закарпаття від «Слуги народу» Михайло Лаба опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.
Михайло Лаба задекларував 444 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 535 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 3,3 тис грн. Також він тримає вдома 98 тисяч гривень готівкою.
У власності Михайла Лаби – будинок площею 226 м2 і земельна ділянка на 1100 м2 у селі Невицьке під Ужгородом. Також йому належать «Таврія» 1993 року випуску та автобус «Латвія» 1979 року випуску. Натомість дружина нардепа, яка останні роки ніде не працює, задекларувала придбані у 2021 році кросовер Acura MDX вартістю 420 тис. грн та дві земельні ділянки у Невицькому загальною площею понад 2,5 тис.
Колишній сільський голова Невицького Михайло Лаба обраний депутатом Верховної Ради від партії «Слуга Народу» у 2019 році. Він є членом парламентського комітету з питань бюджету і одним з авторів законопроекту про заборону судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони. У травні 2020 року невідомі кинули в будинок нардепа «коктейль Молотова».
У лютому 2022 року НАЗК склало на Михайла Лабу протоколи за те, що він проголосував у парламенті за надання премії сину, який очолював Агентство регіонального розвитку Закарпаття.