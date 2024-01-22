Валерій Лунченко є народним депутатом України трьох скликань

Народний депутат із Закарпаття, заступник голови парламентської групи «Довіра» Валерій Лунченко опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Валерій Лунченко задекларував 253,7 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 526,8 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 476 тис. грн. Також разом з дружиною він тримає вдома 4,9 млн грн, 194 тис. євро і 59,7 тисяч доларів готівкою.

У 2022 році Валерій Лунченко придбав будинок у Хорватії. У спільній частковій власності нардепа, його дружини Марини Лунченко та бізнес-партнера Павла Скотного залишаються готельно-ресторанний комплекс у Хусті площею 2,5 тис. м2 та земельна ділянка, вартістю 287,6 тис. грн. Їздить Валерій Лунченко на Audi A8 3.0 TDI 2018 року випуску і вартістю понад 1,5 млн грн та користується Mercedes-Benz V 300 2021 року випуску і вартістю 2,9 млн грн, який належить його дружині.

Дружина народного депутата Марина Лунченко задекларувала 3,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У 2021 році бізнес, а саме регіональна телевізійна компанія «Хуст» і ТОВ «Міні академія», принесли їй 3,9 млн грн доходу.

У спільній частковій власності Марини Лунченко, підсанкційного контрабандиста Валерія Пересоляка, «Мадяра» Роберта Бровді та їх партнерів Андрія Масла, Олени Лірської та Юлії Сьомик – декілька нежитлових приміщень в Ужгороді площею близько 3 тис. м2 і загальною вартістю понад 20,6 млн грн. У декларації народного депутата за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Валерій Лунченко є народним депутатом України трьох скликань. У 2012 рік йшов за списком партії «Батьківщина», а у 2014 році – «Народного Фронту». У жовтні 2018 року разом з Робертом Горватом, Василем Петьовкою і Владіславом Поляком створив регіональну партії «Рідне Закарпаття», яка отримала у Закарпатській обласній раді 12 мандатів.