Владіслав Поляк став першим в історії народним депутатом, що отримав підозру у кнопкодавстві

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Владіслав Поляк опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Владіслав Поляк задекларував 375 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 530,4 тис. грн. Народний депутат тримає вдома 700 тисяч грн і 40 тисяч євро готівкою. Також Владіслав Поляк вказав у декларації, що позичив третім особам 255 тис. євро і 110 тис. доларів.

У власності нардепа апарат для безопераційного ліфтингу шкіри, вартістю 1,3 млн грн, 2 солярії, косметологічні пристрої на 1,3 млн грн і телефон Vertu за 260 тис. грн. Їздить Владіслав Поляк на Mercedes Benz GLE Coupe AMG 53 дружини, вартістю понад 3,1 млн грн, має КамАЗ і мотоцикл Honda. У декларації політика за 2021 рік ця інформація теж присутня.

Дружина нардепа Олена Поляк задекларувала 831,5 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Вдома вона тримає 237 тисяч доларів, 122 тисячі євро і 3,4 млн грн готівкою. Третім особам вона позичила 498 тис. доларів. У власності Олени Поляк 10 земельних ділянок, магазин, літня тераса-кафе і автомийка.

Владіслав Поляк розпочав трудову діяльність у радгоспі «Виноградівський». У 2010 році був обраний депутатом Виноградівської міської ради від «Партії Регіонів», а у 2015 році – депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Відродження». У 2019 році став депутатом Верховної Ради як самовисуванець. Спочатку був членом депутатської групи «За майбутнє», а з 2020 року входить до депутатської групи «Довіра».

У лютому 2021 року Владіслав Поляк став першим в історії народним депутатом України, що отримав підозру у кнопкодавстві. Справу про неперсональне голосування нардепа Державне бюро розслідувань (ДБР) направило в суд.