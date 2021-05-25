Владіслав Поляк «кнопкодавив» у лютому 2020 року, через рік після цього йому повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування та направило в суд справу про неперсональне голосування народного депутата з групи «Довіра» Владіслава Поляка, повідомив у вівторок, 25 травня, Офіс генерального прокурора. І хоча правоохоронці не назвали ім’я народного депутата, відомо, що першим в історії народним депутатом, який отримав підозру в кнопкодавстві, став саме Владіслав Поляк. Те, що йдеться про Поляка, також повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела.

Як наголосили в Офісі генпрокурора, це перший випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України – «Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України». За законом кнопкодавство карається штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень).

Правоохоронці встановили, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення неодноразово голосував замість колеги.

Як повідомляв ZAXID.NET, у лютому 2021 року Поляку повідомили про підозру в кнопкодавстві. Для вручення підозри народного депутата викликали до Офісу генпрокурора, але він не з’явився і про причини неявки не повідомив. Тож повідомлення про підозру направили за місцем його проживання, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

Владіслав Поляк потрапив до Верховної Ради у липні 2019 року, здобувши найбільше голосів на окрузі №73 у Закарпатській області.