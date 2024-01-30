Керівник прокуратури Буковини оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік
Антон Ковальський за 2022 рік отримав майже 1,5 млн грн
Начальник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський опублікував декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник прокуратури за 2022 рік заробив понад 1,5 млн гривень. Готівкою чиновник тримає 1 050 000 гривень, а його дружина, Оксана Ковальська на рахунку в банку канадського Монреалю тримає 6 тис. канадських доларів.
Декларацію про доходи за 2022 рік Антон Ковальський оприлюднив 14 січня 2024 року. В ній він вказав, що має спільне майно разом з дружиною Оксаною та дітьми Володимиром й Олександрою. Зокрема, керівник прокуратури вказав, що в його власності не має об’єктів нерухомості. Однак вписав дві орендовані квартири в Чернівцях. Також Антон Ковальський разом зі сім’єю прописаний в квартирі площею 79 м2 у Вінниці, а належить це житло його матері – Марії Ковальській.
В сім’ї Антона Ковальського є два автомобілі. Це Volksvagen Polo 2011 року випуску, який належить батьку прокурора та Nissan Qashqai 2019 року випуску, який є у власності дружини Антона Ковальського Оксани. Вартість позашляховика становить понад 700 тис. гривень.
За 2022 рік Антон Ковальський отримав 1 456 708 грн заробітної плати, а дружина – 2500 грн страхових виплат. Основні доходи Оксани Ковальської – не вказані. В декларації також вказана готівка, якою володіє керівник прокуратури – 1 050 000 гривень. На його банківських рахунках розміщено понад 106 тис. грн. Оксана Ковальська на рахунку в банку канадського Монреалю тримає 6 тис. канадських доларів. Також готівкою в неї є 2000 доларів США.
Додамо, що згідно з попередньою декларацією Антона Ковальського, то його доходи в 2022 році зросли на понад 500 тис. гривень. В 2021 році у Вінницькій прокуратурі він отримав понад 700 тис. грн, а в Чернівецькій прокуратурі, куди його перевели, понад 300 тис. грн.