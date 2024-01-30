Правоохоронець також задекларував понад 1 млн грн готівкою

Начальник Чернівецької обласної прокуратури Антон Ковальський опублікував декларацію про доходи за 2022 рік. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник прокуратури за 2022 рік заробив понад 1,5 млн гривень. Готівкою чиновник тримає 1 050 000 гривень, а його дружина, Оксана Ковальська на рахунку в банку канадського Монреалю тримає 6 тис. канадських доларів.

Декларацію про доходи за 2022 рік Антон Ковальський оприлюднив 14 січня 2024 року. В ній він вказав, що має спільне майно разом з дружиною Оксаною та дітьми Володимиром й Олександрою. Зокрема, керівник прокуратури вказав, що в його власності не має об’єктів нерухомості. Однак вписав дві орендовані квартири в Чернівцях. Також Антон Ковальський разом зі сім’єю прописаний в квартирі площею 79 м2 у Вінниці, а належить це житло його матері – Марії Ковальській.

В сім’ї Антона Ковальського є два автомобілі. Це Volksvagen Polo 2011 року випуску, який належить батьку прокурора та Nissan Qashqai 2019 року випуску, який є у власності дружини Антона Ковальського Оксани. Вартість позашляховика становить понад 700 тис. гривень.

За 2022 рік Антон Ковальський отримав 1 456 708 грн заробітної плати, а дружина – 2500 грн страхових виплат. Основні доходи Оксани Ковальської – не вказані. В декларації також вказана готівка, якою володіє керівник прокуратури – 1 050 000 гривень. На його банківських рахунках розміщено понад 106 тис. грн. Оксана Ковальська на рахунку в банку канадського Монреалю тримає 6 тис. канадських доларів. Також готівкою в неї є 2000 доларів США.

Додамо, що згідно з попередньою декларацією Антона Ковальського, то його доходи в 2022 році зросли на понад 500 тис. гривень. В 2021 році у Вінницькій прокуратурі він отримав понад 700 тис. грн, а в Чернівецькій прокуратурі, куди його перевели, понад 300 тис. грн.