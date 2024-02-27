За 2022 рік нардеп отримав прибуток в розмірі понад 4 млн грн за продаж майна

Народний депутат від партії «Слуга народу» Валерій Божик з Буковини подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив понад 500 тис. гривень. Також він задекларував 4 млн 120 тис. грн від відчуження нерухомого майна. Валерій Божик вніс в документи три автомобілі.

В декларації за 2022 рік народний депутат зазначив громадянку України Наталію Вдовиченко, з якою він спільно проживає та ділить майно. В декларації за 2021 рік є також вказані дві доньки – Марина та Анастасія Божик. Валерій Божик задекларував 5 об’єктів нерухомості. Нардеп володіє земельною ділянкою в селі Кадубівці. Наталія Вдовиченко, з якою він спільно проживає, має у власності квартиру в Києві площею 84, 3 м2. Також Наталі Вдовиченко належить 50% власності квартири в Тернополі, інша частка перебуває в Людмили Пустовидко. Є й земельна ділянка в селі Чернихів Тернопільської громади. В Чернівцях нардеп зареєстрував квартиру, яка належить Божик Марії, але він та Наталія Вдовиченко проживають там.

У декларації народного депутата за 2021 рік була також вказана квартира в Києві площею понад 100 м2, яку він придбав в 2021 році. Однак пізніше він її продав за понад 4 млн грн. Донька Марина Божик проживала в квартирі площею 116, 9 м2 в Чернівцях. Інша донька – Анастасія орендувала квартиру в Бельгії.

В Валерія Божика є задекларовані три автомобілі. У його власності перебуває Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Нардеп також користується автомобілем Toyota Camry 2014 року випуску, який належить Наталії Вдовиченко. Це авто вона придбала 12 квітня 2022 року за 265 тис. грн. Також жінці належить ВАЗ 2121 1983 року випуску.

Валерій Божик вказав 512 тис. грн зарплати з Верховної Ради України. Також він задекларував дохід від продажу квартири в Києві в розмірі 4 млн 120 тис. грн. Наталія Вдовиченко, яка спільно проживає з ним, вказала, що вона має корпоративні права в Адвокатському об’єднанні «Вдовиченко і партнери». Також вона отримала дивіденди – 136500 та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 1 млн 289 тис. грн. Готівкою Валерій Божик тримає 44 тис. євро, 30 тис. доларів та 1 млн 744 тис. гривень. На банківських рахунках розміщено 37 тис. гривень. Наталія Вдовиченко має готівкою 79 тис. доларів та 230 тис. гривень.

Додамо, що Валерій Божик у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 204 округу (Чернівецька область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань правової політики. У 2010 році балотувався до Чернівецької міської ради від партії «Громадянська позиція» по округу №5. Адвокат, юрист, викладач. З 2009 до 2011 року був головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «правознавство».